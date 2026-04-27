В Храброво задержано более 20 рейсов из-за мощного снегопада в Москве

27 апреля в калининградском аэропорту Храброво задержано более 20 рейсов на вылет и прилет. Причиной сбоя стали неблагоприятные погодные условия в московском авиаузле, на который приходится основная часть рейсов. Столичный регион накрыл обильный снегопад, сопровождающийся порывистым ветром до 23 м/с.

Причиной сбоя стали неблагоприятные погодные условия в московском авиаузле

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта Храброво на 10:40 по местному времени, задержали 21 рейс: семь на вылет в Москву и Петербург, а также 14 на прилет из московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово и Санкт-Петербурга. Лайнеры из Шереметьево опаздывают на 2–3 часа, из Домодедово — примерно на час, из Внуково — до 3,5 часов.

Кирилл Конторщиков