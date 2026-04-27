В Махачкале к расчистке русла реки привлекли 50 человек

Спасатели и добровольцы расчищают русло реки в Махачкале в районе обрушения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Также задействовано четыре единицы техники. «Совместная группировка из 35 специалистов МЧС и 15 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей расчищает русло реки от строительного мусора»,— говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в начале апреля трехэтажный дом по улице Айвазовского, 6в, в Махачкале обрушился после обильных осадков. В результате было возбуждено отдельное уголовное дело по статье о халатности. Причиной авари специалисты определили как несоблюдение градостроительных норм при строительстве.

Наталья Шинкарева

