Глава Беловского района Курской области хочет перейти в облдуму

Руководитель администрации Беловского района Курской области Николай Волобуев подал документы для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по выборам в курскую облдуму. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн на заседании облправительства. Согласно сайту ЕР, господин Волобуев избирается по одномандатному округу №18.

Фото: правительство Курской области

Фото: правительство Курской области

Господин Хинштейн отметил, что глава Беловского района в 2026 году стал лауреатом муниципальной премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм на благо служения России». Губернатор также добавил, что Николай Волобуев на прошлой неделе принял участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным — в рамках церемонии вручения премии.

«Я довел до президента информацию об оперативной обстановке на территории и района, и области. Рассказал о программе восстановления Курской области»,— сказал господин Волобуев.

Николай Волобуев родился в 1965 году в селе Щеголек Беловского района Курской области. В 1992 году окончил Курский педагогический госуниверситет по специальности учителя истории и обществознания. Работал в органах власти. С 2014 года занимает пост главы Беловского района.

В мае 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Николай Волобуев пострадал из-за атаки БПЛА на его автомобиль. Тогда чиновник получил травмы бедра и руки, а губернатор Александр Хинштейн отмечал, что эта атака на главу Беловского района стала уже четвертой.

О чем еще рассказал Николай Волобуев президенту РФ — в материале «Ъ».

Егор Якимов