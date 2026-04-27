Путин проведет встречу с Бегловым в Петербурге

Президент России Владимир Путин завершит рабочую поездку в Санкт-Петербург встречей с губернатором города Александром Бегловым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин встретится с Александром Бегловым в Петербурге

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В заключение своего пребывания сегодня в Санкт-Петербурге президент побеседует с Бегловым, проведет рабочую встречу»,— указал Песков.

Он добавил, что у президента достаточно напряженный график.

