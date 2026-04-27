В Челябинской области проверят убежища после попытки атаки БПЛА

Полномочный представитель президента РФ по УрФО Артем Жога заявил о необходимости проверить убежища в регионах Урала, в том числе в Челябинской области. По его словам, нужно убедиться, что доступ к ним свободен и не загроможден для граждан. Об этом Артем Жога рассказал в социальных сетях.

«Отдельно скажу про запрет публикации кадров с мест происшествий, подвергшихся атакам противника. Это не попытка ограничить свободу, а способ уберечь жизни граждан. По опубликованным фото или видео противник может наметить себе новую цель и ударить повторно — по людям, по спасательным службам, которые работают на месте происшествия»,— напомнил полпред президента РФ по УрФО Артем Жога.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ночью 25 апреля Урал подвергся массовой атаке беспилотников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тогда сообщил, что в регионе пресекли попытку нападения БПЛА на один из объектов инфраструктуры. Обошлось без жертв и разрушений.

В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилое здание. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, пострадали 44 квартиры, эвакуированы 81 человек. За медицинской помощью обратились девять граждан.

