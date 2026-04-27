В аэропорту Минвод задерживается 15 рейсов из-за московского снегопада

В Минераловодском аэропорту задерживается 15 рейсов на прилет и на вылет из-за снегопада в Москве. Это следует из данных электронного табло аэропорта.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На прилет задержаны 11 рейсов из аэропортов, на вылет — четыре.

В Москве 27 апреля выпала половина месячной нормы осадков. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице днем будет 2–4 °С, а снег с дождем будут идти в течение дня.

Наталья Шинкарева