Калининградский бизнес ухудшил показатели платежной дисциплины

Калининградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса и опустилась с 21-го на 31-е место из 85 субъектов. Такие данные представил аналитический центр РИА Рейтинг.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Калининградская область ухудшила позиции в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса

По состоянию на 1 марта 2026 года доля просроченной задолженности юридических лиц в регионе составила 2,01%. За год она увеличилась на 0,65 процентного пункта. При этом корпоративный кредитный портфель за последние 12 месяцев сократился на 2,4%.

Доля Калининградской области в общероссийском объеме корпоративного портфеля оценивается в 0,85%. В рейтинге регион находится рядом с Костромской областью и Санкт-Петербургом.

Лидерами списка стали Чукотский автономный округ и Магаданская область, а последние позиции заняли Ненецкий автономный округ и Республика Дагестан.

Матвей Николаев