Кубань стала лидером в ЮФО по привлечению кадров на аутсорсинг

Южный федеральный округ по итогам первого квартала 2026 года занял второе место среди регионов России по объему спроса на аутсорсинг персонала, следует из данных электронной площадки Tender.Pro, которые приводят «Ведомости Юг». Доля округа составила 18% от общего объема закупок подобных услуг в стране.

Внутри ЮФО более половины всех закупок приходится на Краснодарский край — 55%. Далее следуют Ростовская область с долей 28% и Волгоградская область — 10%. На остальные регионы округа суммарно приходится около 7%.

Основной спрос на услуги аутсорсинга формируют компании агропромышленного комплекса и розничной торговли. По структуре закупок в ЮФО на АПК приходится 33%, на ритейл — 32%, на производство и дистрибуцию непродовольственных товаров — 18%, на сферу услуг — 10%, на промышленность — 5%, на IT и телеком — 2%.

Эксперты отмечают, что структура спроса в округе отличается от среднероссийской из-за высокой доли аграрного сектора и сезонной занятости. Основной объем контрактов связан с привлечением линейного персонала.

Около половины тендеров приходится на складских и операционных сотрудников — грузчиков, комплектовщиков, кладовщиков и водителей погрузчиков. Производственный персонал формирует порядка 30% спроса, включая операторов линий, фасовщиков и работников сельского хозяйства. На торговый персонал приходится 9%, на клининговые услуги — 7%, на IT-специалистов — около 4%.

