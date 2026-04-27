Верховный суд поддержал участника СВО в споре о подаче налоговой декларации

Верховный суд РФ отменил судебные акты УФНС о привлечении к налоговой ответственности участника специальной военной операции из Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, мужчина обратился в суд с заявлением к УФНС России с требованием признать незаконным решения о привлечении его к налоговой ответственности. «Он указал, что в 2022 году продал объекты недвижимости, полученные в качестве отступного на основании решения суда, однако декларацию в срок не предоставил, поскольку отправился на специальную военную операцию. Суды трех инстанций в удовлетворении требований отказали, отметив, что участники СВО не освобождены от подачи обязательных налоговых документов»,— уточняется в сообщении.

Верховный суд встал на сторону участника СВО, отмечая, что нахождение в хоне боевых действий является «обстоятельством, объективно препятствующим своевременной подаче налоговой декларации по НДФЛ».

