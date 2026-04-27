Спутниковые снимки зафиксировали загрязнение акватории у Туапсе

Анализ спутниковых данных за 26 апреля 2026 года выявил признаки загрязнения в акватории Черного моря в районе Туапсе, пишет Sky Eye. По результатам обработки снимков, выполненной профильными аналитиками, вблизи Туапсинского морского торгового порта и вдоль побережья обнаружены характерные следы, указывающие на наличие пленочных загрязнений.

На спутниковом изображении фиксируются темные полосы и пятна, визуально соответствующие нефтепродуктам. Они наблюдаются в акватории порта, в районе Центрального пляжа Туапсе, а также южнее — вдоль береговой линии, включая участок побережья в районе Гизель-Дере и Южного пляжа. Распределение загрязнений носит протяженный характер и охватывает несколько прибрежных зон.

Ранее сообщалось о распространении нефтепродуктов на значительное расстояние вдоль побережья. По имеющимся оценкам, зона возможного загрязнения могла растянуться более чем на 50 км — от района Гизель-Дере до пляжных территорий, расположенных вблизи Всероссийского детского центра «Орленок». При этом точная степень воздействия на отдельные участки береговой линии требует дополнительной оценки.

Спутниковый мониторинг позволяет фиксировать динамику изменений в акватории и служит инструментом для оперативного выявления подобных явлений. Визуальные признаки, зафиксированные на снимках, свидетельствуют о наличии поверхностных пленок, которые могут формироваться в результате попадания нефтепродуктов в морскую среду.

Ситуация в районе Туапсе продолжает оставаться в зоне внимания профильных служб. Для объективной оценки масштабов загрязнения и его последствий необходимы дополнительные исследования, включая лабораторный анализ проб воды и донных отложений. Также требуется мониторинг состояния прибрежных территорий, которые могут подвергаться воздействию загрязняющих веществ.

Руководитель постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко обращает внимание на химический состав загрязнения. Он пояснил «Ъ-Сочи», что бензол, превышение которого зафиксировано в воздухе, является широко распространенным веществом и встречается, в частности, в выхлопных газах автомобилей и табачном дыме. При этом господин Витишко подчеркивает, что бензол относится к канцерогенам и при длительном воздействии оказывает серьезное влияние на организм человека.

По его словам, основное воздействие бензола связано с кроветворной системой: вещество может негативно влиять на костный мозг, снижать количество эритроцитов и вызывать анемию. Также, по его оценке, бензол способен ослаблять иммунную систему, повышая восприимчивость к различным заболеваниям, и вызывать нарушения свертываемости крови.

Евгений Витишко объясняет, что бензол способен растворяться в воде и выпадать вместе с осадками, возвращаясь на поверхность земли. По его мнению, вещество может медленно разрушаться в почве и воде, при этом существует вероятность его проникновения в грунтовые воды и дальнейшего распространения в сторону моря. Он уточняет, что, согласно научным данным, бензол не накапливается в растениях и животных, однако длительное воздействие высоких концентраций в воздухе может быть связано с риском развития онкологических заболеваний, в частности лейкемии, хотя делать такие выводы в текущей ситуации, по его словам, преждевременно.

Мария Удовик