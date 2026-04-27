Таганрогский «Красный котельщик» расторг договор на 7 млрд рублей

Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» расторг договор поставки оборудования на 7 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Соглашение о расторжении контракта было заключено сторонами 24 апреля. Как следует из документа, предметом договора являлось изготовление и комплексная поставка парового энергетического котла. На момент заключения договора, 14 октября 2025 года, размер существенной сделки составлял более 7 млрд руб. с учетом НДС. Эта сумма равнялась 27,5% от стоимости активов эмитента.

При этом информация о второй стороне сделки не раскрывается на основании постановления правительства, так как заказчик исполняет функции в оборонной промышленности.

В сообщении отмечается, что задолженность покупателя перед поставщиком отсутствует. Стороны не имеют друг к другу никаких финансовых и иных претензий, связанных с исполнением и расторжением договора.

Согласно данным портала rusprofile, ПАО ТКЗ «Красный котельщик» зарегистрировано в Таганроге в конце 1992 года и на протяжении более тридцати лет занимается производством паровых котлов и их частей. В 2021 году выручка ПАО ТКЗ «Красный котельщик» составила около 10,3 млрд руб., что на 17,3% выше показателя 2020 года. Чистая прибыль за тот же период выросла на 46,6% и достигла 2,05 млрд руб., что указывает на рост доходности бизнеса. Однако финансовая устойчивость оценивается как низкая: коэффициент автономии составляет 0,20, а обеспеченность собственными средствами — всего 0,07, то есть компания сильно зависит от заемного капитала.

«Расторжение контракта по соглашению сторон, с высокой степенью, направлено на то, чтобы не переходить в судебную плоскость. Детали соглашения не раскрываются. При этом можно предположить, что стороны договорились о компенсации затрат производителю оборудования во избежание дальнейших споров и разногласий», — пояснил для «Ъ-Ростов» юрист Федор Закабуня, партнер адвокатского бюро «Астериск»,

Константин Соловьев