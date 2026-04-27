На Ставрополье суд обязал соцстрах назначить выплаты родителям погибшего участника СВО

В Ставропольском крае прокуратура восстановила права родителей участника специальной военной операции, которым отказали в выплате ежемесячной денежной компенсации и пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется в сообщении, отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации незаконно отказало родителям погибшего в назначении денежной компенсации, которая полагается гражданам, пребывавших в добровольческих формированиях. Кроме того, им не была назначена пенсия по потере кормильца. Отделение фонда мотивировало отказ участием погибшего мужчины в боевых действиях якобы в составе негосударственной военной организации, которая к добровольческому формированию не относится.

Прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на уполномоченный орган обязанности назначить родителям защитника Отечества пенсию иежемесячную денежную компенсацию. Суд поддержал позицию надзорного ведомства.

Наталья Шинкарева