Девятнадцатилетний водитель сбил насмерть бабушку у кладбища под Ставрополем

Трагический инцидент произошел вечером 26 апреля в Шпаковском округе, где в результате наезда автомобиля погибла пожилая женщина, сообщила ставропольская госавтоинспекция.

Около 19 часов 40 минут на трассе Ставрополь—Аэропорт 19-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2107 совершил наезд на 78-летнюю жительницу Ставрополя, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и спустя некоторое время она скончалась в реанимации.

Сотрудники Госавтоинспекции Шпаковского отдела МВД России установили, что стаж молодого человека, управлявшего автомобилем, составляет всего один год. Изучение истории его нарушений выявило крайне тревожные показатели: за 12 месяцев вождения он 40 раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения в области дорожного движения. Подобная интенсивность нарушений подчеркивает системное игнорирование правил безопасности со стороны водителя, что стало ключевым фактором произошедшей трагедии.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается, и специалисты проводят необходимые экспертные мероприятия для уточнения всех деталей аварии. Представители правоохранительных органов указывают, что на момент наезда на верхней одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, что значительно снизило ее видимость для водителя в темное время суток. Это обстоятельство стало дополнительным фактором, осложнившим дорожную ситуацию в условиях вечернего движения.

Трасса Ставрополь—Аэропорт помимо воздушной гавани соединяет краевой центр с несколькими СНТ и крупнейшим кладбищем. Она регулярно становится местом дорожно-транспортных происшествий, что требует от водителей повышенной бдительности, а от пешеходов — строгого соблюдения мер собственной безопасности.

Станислав Маслаков