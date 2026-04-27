Многофункциональный зал «Форт Холл» заявили на премию «Твердые знаки» в Удмуртии

Многофункциональный зал «Форт Холл» в Ижевске (ИП Алина Денисова) заявили в качестве проекта на бизнес-премию «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Бизнесу добавили масштаба».

Площадка расположена в центре Ижевска и занимает 700 кв. м. Вместимость — до 500 человек. Пространство трансформируется под любой сценарий: предусмотрены передвижная сцена, экран, несколько сценариев освещения и звука. Ключевое преимущество — универсальность и техническая оснащенность, позволяющая воплощать различные решения. Заявляется, что на рынке Удмуртии нет прямого аналога, объединяющего высокую техническую оснащенность, дизайнерский интерьер и возможность полной трансформации зала.

Ремонт помещения начался в мае 2025 года, техническое открытие состоялось 1 ноября. Цель проекта — создать комфортное просторное пространство для проведения масштабных событий города и республики на высоком уровне. За четыре месяца работы проведено 15 масштабных коммерческих и бюджетных мероприятий общей проходимостью более 5 тыс. человек.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представляют проекты в девяти номинациях. Прием заявок окончен. Очная защита состоится 29-30 апреля. Лучшие проекты будут отмечены на торжественной церемонии в мае фирменными статуэтками «Ъ» и подарками от партнеров.