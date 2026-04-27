В заказнике «Большой Утриш» снесут незаконные постройки

Анапский районный суд удовлетворил иск природоохранного прокурора об освобождении земель в природном заказнике «Большой Утриш» от самовольно возведенных построек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура установила самовольное размещение деревянных некапитальных строений на территории земельного участка, входящего в границы государственного природного заказника регионального значения «Большой Утриш». По данным ведомства, физическое лицо самовольно разместило строения общей площадью 274 кв. м, заняв участок лесного фонда.

Ход исполнения судебного решения об освобождении участка поставили на контроль природоохранной прокуратуры.

София Моисеенко