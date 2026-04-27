Нейросеть открыла «Закулисье»

Кукла-бариста и театральные представления прямо в заведении: в Москве спустя две недели работы закрылась кофейня, запущенная с помощью искусственного интеллекта. Причина не в повышенном НДС, подорожавшей аренде или конкуренции — то, что предприятие проработает полмесяца предполагалось заранее. Так блогер из Москвы решила провести эксперимент, сможет ли она создать рабочий бизнес и привлечь клиентов оригинальной подачей напитков за столь короткое время. Главная фишка заведения — формат театрального представления, латте там варила кукла-бариста. Необычная концепция привлекла в соцсеть кофейни более 70 тыс. подписчиков. А за напитком выстраивались четырехчасовые очереди. Насколько успешным оказался эксперимент? И окупились ли вложения?

В знаменитой флорентийской джелатерии Vivoli аффогато подают через крошечное винное окошко так, что барриста остается инкогнито. В Китае популярна сеть, где к чашке магнитами крепится плюшевая игрушка. Видео из таких заведений набирают миллионы просмотров в соцсетях и, как итог, привлекают толпы гостей. Полностью в духе тренда на оригинальность оказалась и задумка кофейни с кукольным театром в Москве.

Прилавок здесь — сцена. Бариста — кукла, чья задача скорее развлекать публику, чем просто отдавать заказы. Со стороны все выглядит как театральное представление. Но на этом особенности заведения не заканчиваются: оно открылось всего на две недели. Почему, “Ъ FM” рассказала сама автор кофейни «Закулисье», блогер Алина Пепилина:

«У меня давно была мечта открыть собственную кофейню. Сейчас обстоятельства сложились удачно: удалось накопить деньги, появилось больше времени. При этом я понимала, что такой бизнес связан с высокой нагрузкой и стрессом. В итоге я решила начать с временного Pop-up-формата — протестировать идею и понять, подходит ли мне это. Так и родилась необычная концепция: свою кофейню я воспринимаю скорее как арт-перформанс.

Изначально я планировала поработать всего пару месяцев — аренда была ограничена по срокам и подходила к завершению. Но, несмотря на это, закрываться оказалось очень грустно. В проект было вложено 2,09 млн руб., а выручка составила 2,03 млн руб.».

Основные расходы — чуть менее 1 млн руб. — ушли на декорации: это специальная сцена, разработанная для работы актеров кукольного театра. Еще около 500 тыс. ушло на зарплату сотрудникам. Примечательно, что концепцию «Закулисья» основательница разрабатывала совместно с искусственным интеллектом. Кроме того, когда запасы продуктов, рассчитанные на полмесяца, закончились в первый же день работы, на помощь вновь пришла нейросеть, быстро пересчитав объемы закупок. Использование ИИ в общепите — обычное дело, но чаще всего алгоритмам доверяют не столь творческие задачи, говорит владелец маркетингового агентства «Команда Фирсанова» Анатолий Фирсанов:

«Это интересный перформанс, и в краткосрочной перспективе такой бизнес может быть устойчивым и даже прибыльным — в течение одного-двух месяцев или немного дольше. Однако встает вопрос о его дальнейшем существовании и масштабировании. Предприниматели все чаще используют искусственный интеллект в сфере общепита, в частности для генерации изображений и фотографий блюд в различных композициях, что действительно помогает в продвижении. При этом у нейросетей, используемых для генерации идей, остается заметный недостаток — склонность к клишированности».

Оригинальность кофейни обернулась и уникальными трудностями. Из-за необычного формата возник такой ажиотаж, что некоторым приходилось ждать своей очереди четыре часа, в том числе и на улице под апрельским дождем. Чтобы хоть как-то снизить нагрузку и стресс, владелица кафе ввела для себя и сотрудников 30-минутный перерыв. Можно ли назвать эксперимент успешным? Ресторанный критик, автор Telegram -канала «ЛюбаЕСТ» Любовь признает, что финансовые результаты за столь короткий срок, пусть и с небольшим убытком, впечатляют, однако есть нюанс:

«По сути, проект окупился всего за две недели, после чего был закрыт. Причина, на мой взгляд, очевидна: это был спецпроект, и в этом качестве он оказался успешным.

Что касается кофейни, для полноценного запуска не был учтен ключевой фактор — аренда оборудования. В данном случае его предоставили друзья, однако в реальности это существенная статья расходов.

С учетом этого общий объем вложений мог бы составить не менее 5-6 млн руб. В любом случае это вопрос бюджетирования. Вероятно, пришлось бы повысить цену на кофе — не до 300 руб., а до 500 руб., что, в свою очередь, повлияло бы на целевую аудиторию: вместо зумеров это могли бы быть миллениалы».

Собеседники “Ъ FM” признают: повторить опыт театральной кофейни непросто. Основные препятствия — высокие расходы на продвижение и длительный срок «раскрутки». В случае же с «Закулисьем» у основательницы изначально было преимущество — лояльная аудитория подписчиков в соцсетях на несколько сотен тысяч человек.

Ангелина Зотина