Капсулу «цифрового бессмертия» покажут на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Компания AWY (ООО «Верден») представит капсулу «цифрового бессмертия» на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Проект заявлен в номинации «Цифровые и ИИ-решения, инновации в действии».

Продукт представляет собой цифровую платформу для создания копии человека — с голосом, внешностью, воспоминаниями и характером. По документам, проект стартовал 1 ноября 2025 года.

Цель проекта — помочь родственникам пережить утрату, дать возможность неизлечимо больным людям оцифровать себя для будущих поколений, а также обеспечить безопасность одиноких пенсионеров в экстренных ситуациях. AWY вызывает скорую, полицию или пожарных и оповещает доверенных лиц.

По заявлению разработчиков, были разработаны три версии продукта: AWY 1.0 — голосовое общение с цифровой копией (скопированный голос, интересы, истории), AWY 2.0 — экосистема с визуально идентичным человеком для мобильных устройств, телевизора и ПК с поддержка 24/7, AWY 3.0 — гиперреалистичный гуманоидный робот с «сердцем» близкого человека.

Проект рассчитан на три целевые аудитории: люди, потерявшие близких, неизлечимо больные, желающие передать личный опыт и одинокие пенсионеры. Разработчики подчеркивают, что аналогичные продукты в мире не закрывают все указанные группы одновременно. AWY позиционируется как проект «№1 в цифровом бессмертии».

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представляют проекты в девяти номинациях. Прием заявок окончен. Очная защита состоится 29-30 апреля. Лучшие проекты будут отмечены на торжественной церемонии в мае фирменными статуэтками «Ъ» и подарками от партнеров.