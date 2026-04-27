Ставропольский край занял 60-е место в рейтинге платежной дисциплины

Ставропольский край занял 60-ю позицию из 85 возможных в рейтинге российских регионов по платежной дисциплине предпринимателей. Список представили «РИА Новости».

Первые места в списке заняли Чукотский автономный округ, Магаданская область и Забайкальский край. По данным на 1 марта, доля просроченных долгов юрлиц в этих субъектах составила 0,02, 0,25 и 0,28% соответственно.

Худшие показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе (45,21%), Республике Дагестан (30,74%) и Кабардино-Балкарии (29,32%). Остальные регионы Северо-Кавказского федерального округа распределились следующим образом: Северная Осетия — 66-е место (5,61%), Чеченская Республика — 80-е место (11,33%), Карачаево-Черкесская Республика — 81-е место (26,64%), Республика Ингушетия — 82-е место (27,87%).

Константин Соловьев