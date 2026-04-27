Надежная защита: в проектах ГК ТОЧНО появятся «умные» окна от РЕХАУ

ГК ТОЧНО (владелец – бизнесмен Николай Амосов) и РЕХАУ подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Инновационные оконные системы одного из лидеров отрасли появятся в проектах федерального девелопера.

Соглашение подписали СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева и директор оконного направления РЕХАУ Павел Иваненко.

Договор включает не только поставку ПВХ-профиля, а полноценное инженерное сопровождение с контролем качества на всех этапах работы: от проектирования до финальной приемки готовых окон. Такой подход обеспечит энергоэффективность жилья и повышенную шумоизоляцию.

Первый объект девелопера, где будут масштабно внедрять технологии РЕХАУ, – жилой комплекс бизнес-класса «Барса» в Новороссийске. Город известен сложным климатом и штормовыми ветрами до 38 м/с. Обычные оконные системы с такими нагрузками не справляются, поэтому инженеры РЕХАУ предложили флагманский оконный профиль для экстремальных погодных условий.

«Главная ценность жилья у моря — это вид, который открывают панорамные окна. Но Новороссийск — регион с большими ветровыми нагрузками. Два года инженеры РЕХАУ разрабатывали эксклюзивные решения специально для ЖК «Барса», аналогов которым нет в России.

Для нашего покупателя это «умное» решение, за которое действительно стоит заплатить: оно гарантирует 100% шумоизоляцию и идеальный микроклимат. Высокая энергоэффективность позволит жителям полностью контролировать погоду в доме и расходы на коммунальные услуги.

ГК ТОЧНО и РЕХАУ — одни из лидеров в своих отраслях, и наше партнерство основано на едином подходе к делу: мы создаем продукт высокого качества, уверена, жители его оценят по достоинству», — подчеркнула СЕО ГК ТОЧНО Анастасия Полежаева.

Флагманский оконный профиль РЕХАУ для объекта «Барсы» выдерживает не только сильный ветер и влажность, но и морозы -40 °C и больше. Он работает как мощный барьер для шума и холода и служит не менее 60 лет.

РЕХАУ в этом проекте выступает не только как производитель, но и как разработчик. Компания полностью контролирует все этапы работы: подрядчики проходят обучение и регулярную сертификацию, а сами конструкции тестируются в специализированных центрах.

«Специально для «Барсы» мы разработали уникальные технологии, которых раньше не было на рынке. При этом сохранили архитектурные решения проекта и его визуальную концепцию. Это результат точечной инженерной работы под конкретные задачи девелопера», — отметил Директор направления «Оконные технологии и светопрозрачные конструкции» РЕХАУ Павел Иваненко.

Представители РЕХАУ познакомились с проектом и оценили масштаб стройки в Южном районе Новороссийска. «Барса» возводится в 15 минутах от пляжа «Алексино», более 70% квартир в комплексе — видовые.

Будущие жители получат не просто квартиры с видом на море, а комфорт, который чувствуется каждый день: продуманные инженерные решения защитят от ветра, сохранят тепло и обеспечат тишину даже в непогоду.

ЖК «Барса». Застройщик ООО СЗ «Мегастрой». Бренд ТОЧНО.

