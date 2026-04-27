В Ставрополе отберут проекты дачного благоустройства для предоставления субсидии

Ставропольские дачники и садоводы смогут получить судсидию на благоустройство территорий участков, которая покрывает 50% расходов на его реализацию. В городе стартовал конкурс среди проектов благоустройства, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Заявку на выделение субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, дорог, электро- и газоснабжения можно подать до 20 мая в системе «Электронный бюджет»,— говорится в сообщении. Уточняется, что отбор проектов проводит комитет городского хозяйства администрации.

В 2025 году на реализацию проектов было направлено 8 млн руб.

Наталья Шинкарева