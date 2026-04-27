Росгосстрах в Ростове-на-Дону поддержал презентацию линейки внедорожников Haval Pro

Ростовский филиал Росгосстраха выступил официальным партнером презентации в регионе линейки китайских внедорожников Haval Pro. Масштабное мероприятие для ростовских автомобилистов было организовано официальным дилером этой марки ТС Груп, а его изюминкой стало представление обновленного Haval H3. Брутальный внедорожник изменился внешне, в ходе рестайлинга были усовершенствованы элементы интерьера, а мультимедийный комплекс дополнили интеллектуальным голосовым помощником, смарт-виджетами и онлайн-сервисами VK и «Яндекса».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ru.freepik.com Фото: ru.freepik.com

Во время презентации гости автосалона ТС Груп могли попробовать в тест-драйве ходовые качества обновленного Haval H3 и других внедорожников из линейки Pro. Кроме того, поскольку праздник получился семейным, для ростовчан была подготовлена обширная развлекательная программа — как для взрослых, так и для детей.

Росгосстрах, как партнер презентации, подготовил для ростовских автомобилистов интересную викторину о страховании и 20 призов с корпоративной символикой, которые были вручены победителям.

«Участие в таких мероприятиях дает возможность напрямую пообщаться и с партнерами, и с нашими общими клиентами-автомобилистами. Рассказать о программах страховой защиты, которые предлагает сегодня компания, и просто поделиться с ними нашей энергией, хорошим настроением и оптимизмом, — комментирует директор Ростовского филиала Росгосстраха Дмитрий Есипов. — Уверен, что встречи и прямое общение с жителями нашего региона положительно сказываются на повышении лояльности бренду Росгосстраха и нашей команде».

Дмитрий Есипов отметил, что это соответствующе отражается и на результатах работы по моторным видам страхования. Так, в первом квартале этого года сборы Ростовского филиала Росгосстраха по каско через автодилеров выросли почти в полтора раза по сравнению с январем-мартом 2025-го. Директор филиала заверил, что компания постарается в полной мере оправдать ожидания ростовчан, доверяющих ей финансовую защиту своих автомобилей и гражданской ответственности.

ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3. ОГНЮЛ 1027739049689