Молодые петербуржцы переезжают в коммуналки из-за кризиса

Экономическая неопределенность меняет потребительские привычки молодых петербуржцев. На смену быстрой моде и съемным студиям приходят секонд-хенды, барахолки и коллективное проживание. Опрошенные изданием «Фонтанка» респонденты признаются, что не рассчитывают на покупку собственного жилья и переориентируют траты на впечатления и винтажный декор арендованного пространства.

Молодые люди уже не рассчитывают на покупку собственного жилья

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Молодые люди уже не рассчитывают на покупку собственного жилья

По мнению самих молодых людей, приобретение недвижимости без помощи обеспеченных родителей практически недостижимо. Вместо накопления на первоначальный взнос по ипотеке они вкладывают средства в обустройство съемных квартир: в моду возвращается винтажная и дорогая мебель, превращающая временное жилье в эстетически насыщенное пространство.

Одновременно растет интерес к формату колливинга — совместной аренде жилья с десятком соседей. При этом ритейлеры фиксируют снижение продаж масс-маркета на фоне роста популярности ресейл-платформ и офлайн-барахолок. Эксперты связывают тренд с затяжным периодом высокой инфляции и ужесточением условий кредитования, что вынуждает молодое поколение пересматривать стандарты потребления и искать альтернативные модели образа жизни.

Кирилл Конторщиков