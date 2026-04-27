ГАЗ врезался в два автобуса на Пулковском шоссе

Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Санкт-Петербурге. В них врезался микроавтобус, водитель которого потерял управление из-за резкого ухудшения самочувствия, сообщили в Госавтоинспекции по городу и Ленинградской области.

Два пассажирских автобуса попали в ДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Фото: Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти

Авария произошла 26 апреля около 17:00 на Пулковском шоссе, 25. В момент происшествия автобусы находились на остановке и высаживали пассажиров.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, следовавшего позади, внезапно потерял контроль над машиной — у него случился инсульт.

В результате столкновения микроавтобус задел боковое зеркало одного автобуса и повредил бампер другого. Сам автомобиль получил серьезные повреждения кабины со стороны пассажира.

Матвей Николаев