На Ставрополье в марте яйца подорожали, а сыр и оливковое масло подешевели

В марте 2026 года в Ставропольском крае заметно изменилась структура розничных цен: подорожали продукты питания и услуги, тогда как в отдельных категориях — в частности, сыр и оливковое масло — наблюдалось снижение стоимости. По данным мониторинга Банка России по региону, потребительские цены в крае выросли почти на 1% по сравнению с февралем, при этом продовольствие и услуги стали драйверами инфляции, тогда как на непродовольственном рынке часть товаров подешевела.

Больше всего в марте прибавили в цене куриные яйца, которые стали лидером по удорожанию среди продуктов. Средняя цена десятка яиц в крае к середине марта поднялась до 115 руб., что на 7% выше уровня предыдущей недели, а за год — с 105 до 117 руб. за десяток, то есть рост составил около 11%. Эксперты регионального управления Банка России отмечают, что усиление сезонного спроса перед праздниками совпало с ростом затрат производителей: подорожание комбикормов и энергии заставило птицеводческие предприятия корректировать отпускные цены.

При этом в Ставрополье подорожали и другие продукты, особенно овощи. С начала 2026го года цены на овощи в регионе увеличились в среднем на 7%, а за неделю 17–23 марта морковь и помидоры поднялись до 46 и 296 руб. за килограмм соответственно, что на 4–7% выше предыдущих показателей. Фермеры и СевероКавказстат связывают это с дефицитом тепличной продукции, погодными рисками и ростом энерготарифов.

В то же время сыр и оливковое масло в марте подешевели. В Ставропольском крае сыроварни зафиксировали рост объемов молока, что позволило снизить издержки на сырье и частично отразить это в рознице. В отдельных сетях и магазинах цена на твердые сыры снизилась в среднем на 3–5% к концу месяца, что отчасти компенсировало общий рост цен на продукты. Оливковое масло, напротив, подешевело изза сокращения спроса: покупатели в крае чаще выбирали более доступные растительные масла, а в условиях избытка предложения на рынке торговые сети снизили цены на среднем и премиумсегменте масел на 2–4%.

Услуги в марте также подорожали, особенно общественное питание. Кафе и рестораны в Ставрополе и других городах края перенесли в стоимость обедов и ужинов рост закупочных цен на яйца, овощи, мясо и аренду помещений, а также повышение тарифов на электроснабжение и коммунальные услуги. В месячном выражении цены на услуги выросли заметнее, чем на непродовольственные товары, что усилило инфляционный эффект для потребителей.

В аренде жилья в Ставропольском крае в марте наблюдался противоположный тренд: квартиры стали дешевле, так как предложение съемного жилья выросло. Согласно региональной статистике, средний месячный арендный платеж в крупных городах региона снизился на 1–2% к концу месяца на фоне роста числа вакантных квартир.

Как подчеркивают в региональном отделении Банка России, в Ставропольском крае сезонные факторы — рост цен на яйца и части овощей, а также снижение стоимости сыра — проявились сильнее, чем в среднем по России. «Сезонный рост цен на яйца оказался более выраженным, чем по стране, а снижение стоимости сыра — более существенным на фоне избытка предложения на рынке», — отмечает Георгий Тикунов, управляющий Отделением Ставрополь Южного главного управления Банка России.

Станислав Маслаков