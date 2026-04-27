В Новороссийске введут особый противопожарный режим на майские праздники

На территории Новороссийска введут особый противопожарный режим в период майских праздников. Соответствующее постановление подписал заместитель главы города Александр Гавриков.

Особый противопожарный режим будет действовать в Новороссийске с 30 апреля по 10 мая. Он распространяется на территории частного сектора в местах, приближенных к лесному фонду, на территории некоммерческих объединений граждан, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, а также на особо охраняемые природные территории «Цемесская роща», «Прилагунье», «Пионерская роща», «Южные пруды».

Разводить костры запрещается в Мысхако, Федотовке и Широкой Балке в местах, прилегающих к лесному фонду, а также на всей протяженности лесного фонда Новороссийского лесничества.

На период действия особого противопожарного режима в Новороссийске организуют патрулирование лесных угодий в районе горы Колдун, Неберджаевского водохранилища, в урочище Сухая Щель и в местах неорганизованного отдыха вблизи озера Абрау.

На случай возникновения ЧС в Новороссийске утвердили круглосуточное дежурство уполномоченных служб и подготовили шесть автоцистерн для тушения пожаров.

София Моисеенко