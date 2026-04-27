В Сургуте потушили пожар в здании с коммерческими помещениями
Около 10:00 в Сургуте на проспекте Мира загорелась кровля трехэтажного пристроя к жилому дому, где размещены коммерческие помещения, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Пожарные эвакуировали из опасной зоны 70 человек. Открытое горение было ликвидировано к 10:31 на площади 15 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.
Сейчас специалисты уточняют детали происшествия и причины возгорания.