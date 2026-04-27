Уровень реки Белой в Уфе поднялся еще на 10 см

На реке Белой в районе Монумента Дружбы уровень воды поднялся на 10 см и сейчас составляет 172 см, отметил председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Ранее он сообщал, что 25 апреля уровень воды снизился до 150 см, а 26 апреля поднялся до 162 см.

За прошедшие сутки в Систему-112 поступило два сообщения, связанные с весенним половодьем, отметил Кирилл Первов.

На контроле находятся пять ситуаций в пяти муниципалитетах. В частности, ограничено движение на одном участке дороги в Чишминском районе, подтоплен мост в Бижбулякском районе, а также грунтовыми водами подтоплен 61 приусадебный участок в Уфимском, Илишевском и Давлекановском районах. 26 апреля госкомитет сообщал о подтоплении 52 приусадебных участков и двух садовых домов в СНТ «Молодость».

