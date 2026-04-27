В челябинских новостройках продается около 8,6 тыс. квартир

На начало апреля 2026 года в Челябинске в продаже находятся 8,6 тыс. квартир в новостройках. Средний метраж — 54,6 кв. м. Об этом сообщает сервис «Объектив.РФ».

Наибольшую долю в экспозиции первичного рынка Челябинска занимают однокомнатные квартиры — 39% (3,3 тыс. лотов). На втором месте — двухкомнатные с долей 35% (3 тыс.). Студии составляют 13% предложения (1,2 тыс.), трехкомнатные квартиры — 12% (1,1 тыс.), четырехкомнатные и более — 1% (64). Аналитики сервиса считают, что такая разбивка произошла из-за лимита по семейной ипотеке в 6 млн руб.

По итогам первого квартала 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках Челябинска практически не изменилась. На начало апреля показатель находится на уровне 160,9 тыс. руб. (+0,6% к январю). Средняя стоимость квартиры оказалась на уровне 8,7 млн руб.

Виталина Ярховска