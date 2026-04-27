Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска

В акватории Новороссийска пройдут учения со стрельбами 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения новороссийской военно-морской базы будут проводиться с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Во время тренировочных мероприятий НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В порту Новороссийска во время учебных стрельб запрещается движение маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко

