В центре Ярославля флигель усадьбы продадут по сниженной цене

Служебный флигель усадьбы Щербакова на улице Ушинского в Ярославле продадут посредством публичного предложения. Постановление об этом подписал первый заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Здание уже пытались продать в январе 2026 года по начальной цене 29,7 млн руб., однако на аукцион никто не заявился. В продаже через публичное предложение начальная цена останется прежней, но торги пойдут на понижение. Минимальная цена предложения (цена отсечения) составит 14 млн 895,5 тыс. руб.

Лот включает в себя двухэтажное здание площадью 501,7 кв. м и земельный участок площадью 604 кв. м. Флигель является выявленным объектом культурного наследия.

Антон Голицын