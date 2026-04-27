На трассе «Владикавказ — Ардон — Чикола» построили шесть опор моста

На трассе «Владикавказ — Ардон — Чикола — Лескен-2» завершили монтаж всех шести опор строящегося моста. Речь идет о двух береговых и четырех русловых конструкциях, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

На первой опоре, по данным властей, продолжается армирование каркасов шкафной стенки и открылков. На противоположном берегу строители занимаются устройством насыпи подходов к береговой шестой опоре. На объекте также планируют установить регуляционные сооружения. Они нужны для направления водных потоков и обеспечения устойчивости конструкции.

Кроме того, подрядчик должен обустроить полосы безопасности, два тротуара, установит металлические барьерные ограждения и искусственное освещение.

