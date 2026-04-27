Новые автобусные рейсы свяжут ЛНР и Запорожье с Краснодаром и Сочи

В ближайшие месяцы планируется расширение межрегионального автобусного сообщения с Краснодарским краем за счет запуска новых маршрутов из Луганской Народной Республики и Запорожской области. Регулярные пассажирские перевозки свяжут указанные территории с ключевыми городами Кубани — Краснодаром и Сочи.

Как сообщили в профильных структурах транспортной отрасли, один из маршрутов будет организован между ЛНР и Сочи, второй — между Запорожской областью и Краснодаром. Введение маршрутов запланировано на период до середины июля 2026 года. Предполагается, что рейсы будут выполняться на регулярной основе в соответствии с установленным графиком.

Развитие маршрутной сети осуществляется в рамках расширения межрегиональных перевозок. По данным транспортных служб, на сегодняшний день в реестре зарегистрированы сотни маршрутов, проходящих по территориям новых регионов. В частности, по Донецкой Народной Республике зафиксировано более 300 маршрутов, по ЛНР — свыше 300, по Запорожской области — более 100, по Херсонской области — несколько десятков направлений.

Расширение автобусного сообщения направлено на повышение транспортной доступности и обеспечение устойчивых связей между регионами. В летний период традиционно возрастает пассажиропоток, в том числе в направлении курортов Черноморского побережья. В связи с этим новые маршруты должны обеспечить дополнительную логистическую поддержку и разгрузить существующие транспортные линии.

Ранее также сообщалось о планах по запуску дополнительных рейсов, связывающих населенные пункты ЛНР и Херсонской области с курортами Краснодарского края, включая Сочи и Геленджик. Эти меры ориентированы на формирование устойчивой транспортной инфраструктуры в южном направлении.

Кроме того, уже реализованы отдельные проекты по развитию автобусного сообщения. В частности, с конца марта начал функционировать прямой маршрут между Скадовском и Краснодаром. Перевозки осуществляются с регулярностью через день, что позволило повысить мобильность населения и расширить транспортные возможности между регионами.

