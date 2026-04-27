В Ставропольском крае за сутки в ДТП погибли три человека

В Ставропольском крае накануне, 26 апреля, произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали шесть человек, еще трое погибли. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

За минувшие сутки в регионе от управления транспортными средствами отстранили 27 водителей, у которых были выявлены признаки опьянения. Отмечается, что среди них двое управляли автомобилями в состоянии опьянения повторно.

С 6 апреля по 31 октября на Ставрополье проводят информационно-пропагандистскую кампанию «Драйв безопасности». Кроме того, с 20 апреля по 29 мая в регионе организованы профилактические мероприятия «Дни мотобезопасности». В период с 25 по 29 апреля на территории края проходят профилактические мероприятия «Скорость».

