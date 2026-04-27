В Ессентуках 76-летняя пассажирка погибла в ДТП

В Ессентуках в дорожно-транспортном происшествии погибла пенсионерка. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне, 26 апреля, примерно в 17:40 на улице Гааза. По предварительным данным, водитель Largus при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 76-летняя пассажирка Largus была госпитализирована в реанимационное отделение Центральной городской больницы Ессентуков, где позже скончалась.

Автоинспекторы выяснили, что 64-летний водитель Largus ранее шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж составляет 29 лет. В момент ДТП он был трезв.

Константин Соловьев