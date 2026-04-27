В Челябинске на неправильную парковку самокатов поступило 500 обращений

Жители Челябинска направили более 500 обращений в чат-бот о парковке электросамокатов в неположенных местах. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев.

Чат-бот запустили в Челябинске в середине апреля. На обращения жителей операторы в среднем реагируют от 15 минут до двух часов. Если же этого не происходит, самокаты убирают муниципальные службы. За первую неделю работы чат-бота с улиц города вывезли более 50 транспортных средств.

Виталина Ярховска