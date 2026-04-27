В Челябинске продают здание бывшего реабилитационного центра за 450 млн рублей

На продажу выставили здание в челябинском Шершневском бору, где раньше был реабилитационный центр «Клиника Вся медицина». Объект оценили в 450 млн руб., указано на платформе «Авито».

Зданиe рaспoлoженo рядом с Шepшнeвcким водоxранилищем и Изумрудным карьером. Земельный участок площадью 1,7 га находится в собственности. Объект общей площадью 7 тыс. кв м имеет четыре этажа и цоколь, где оборудованы сауна и бассейн. В здание проведены все центральные коммуникации. Есть оборудованный пищеблок с залом и террасой, на четвертом этаже расположены зимний сад и конференц-зал. По словам продавца, объект позволяет реализовать различные направления бизнеса: медучреждение, санаторий, отель, семейный пансионат, дом отдыха или дом престарелых, апартаменты для сдачи в аренду и длительного проживания. Также можно построить дополнительные помещения. Стоимость за квадратный метр составляет 65 тыс. руб.

Виталина Ярховска