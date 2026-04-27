Екатеринбургский митрополит рассказал об уроках духовно-нравственной культуры

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал о темах нового предмета «Духовно-нравственная культура РФ» в школах. О подробностях он сообщил ИС «Вести».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митрополит Евгений (Кульберг)

На уроках будут рассказывать о героях России, выдающихся людях, и о том, как в их жизни проявились духовно-нравственные ценности. Он отметил, что с помощью учебников и кино возможно передать знания, но ценности — сложнее. По словам митрополита, нужно, чтобы и сам учитель был носителем ценностей, которые нужно передать детям. «Задача — это сделать так, чтобы молодой человек, ребенок, видя героя, он внутренне сказал: "Я хочу быть похожим на него. Я хочу быть таким же". И как следствие, я хочу освоить эти ценности, я хочу, чтобы это стало моим достоянием»,— рассказал митрополит Евгений.

Уроки духовно-нравственной культуры России в школах страны начнут проводить с января 2027 года. Сначала его будут преподавать ученикам пятых классов. Шестые и седьмые классы начнут изучать предмет с 1 сентября 2027 года. Под новый предмет будет выделено 17 академических часов.

В октябре 2025 года школы Екатеринбурга и Екатеринбургская епархия заключили соглашение, в рамках которого педагоги должны были пройти курсы повышения квалификации по программам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал преподавать основы православия в том числе и старшеклассникам.

Ирина Пичурина