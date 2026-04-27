В КБР планируют отремонтировать дорогу в Лескенском районе в 2027 году

В Кабардино-Балкарии в 2027 приступят к асфальтированию участка дороги между селами Ташлы-Тала и Верхняя Жемтала в Лескенском районе. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в соцсетях.

Протяженность отрезка, который сейчас усыпан гравийным покрытием, составляет 12 км. Проект позволит улучшить транспортное сообщение между Лескенским и Черекским районами, а также сократить время в пути.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона поручено подготовить проектную документацию. По данным властей, аналогичные работы ведутся на трассе между Прохладненским и Урванским районами. Кроме того, продолжается капитальный ремонт участка дороги от Черной Речки до Благовещенки.

