Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Эту дату выбрали в честь дня создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией с 1950 года.

Всемирный день здоровья ежегодно поднимает вопросы, которые затрагивают все человечество и непосредственно влияют на нашу жизнь, для повышения интереса людей к своему здоровью и долголетию. Девиз Дня здоровья 2026 года — «Вместе к здоровью. Вместе с наукой».

В центре внимания годовой кампании — научный прогресс, а также многостороннее сотрудничество, позволяющее вырабатывать практические решения на основе научных доказательств. В рамках этой кампании к правительствам стран и мировому сообществу в области здравоохранения будет обращен призыв поддержать науку в интересах защиты жизни людей, восстановления доверия в обществе и построения более здорового будущего.

Цели кампании — призвать правительства, ученых, медицинских работников, партнеров и общественность демонстрировать поддержку науки, используя объективные данные, факты и научно обоснованные рекомендации в целях охраны здоровья, восстанавливать доверие к науке и общественному здравоохранению и поддерживать внедрение научно доказанных решений в интересах построения более здорового будущего.