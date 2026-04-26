Наставник «Локомотива» не стал оценивать работу судей на матче с «Авангардом»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли не стал комментировать решения судей в игре против омского «Авангарда». В ходе пресс-конференции наставник пояснил, что никогда этого не делает.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Авангард» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 во втором матче полуфинала Кубка Гагарина. По ходу игры в Ярославле произошло две драки. После первой были удалены все полевые игроки, находившиеся на льду, после второй — у «Локомотива» шесть человек, у «Авангарда» — семь. В том числе те, кто покинул скамейку запасных во время конфликта и вышел на лед.

«Я никогда не комментирую работу судей. Скажу только, что у нас на льду было 7 игроков, у "Авангарда" — 11, и первые 4 игрока, покинувшие чью-либо лавку, были игроками "Авангарда"»,— сказал Боб Хартли.

После второго конфликта матч был остановлен на 15-20 минут: в это время судьи разбирали произошедшее. После возобновления игры «Локомотив» пропустил две шайбы: в равных составах и в меньшинстве. Третью шайбу омская команда также забросила в большинстве. Как отметил наставник, реализация большинства соперником на данный момент играет решающую роль в серии.

«Нам трудно даются голы, особенно в большинстве — выглядит так, что после одного плохого паса или отскока шайба выходит из чужой зоны. С другой стороны, в этой игре было достаточно голевых моментов. Продолжаем сражаться, впереди два матча в Омске»,— прокомментировал Боб Хартли.

Главный тренер не согласился с высказанным журналистом мнением о том, что вратарь Даниил Исаев пропустил «легкие шайбы».

«Первый гол: "Авангард" доводит много шайб до ворот, в этом случае шайба пролетела мимо трех игроков, нашла щель. Кажется, в этих играх шайба находит путь в наши ворота. Второй гол мы пропустили в меньшинстве, шайба после рикошета от клюшки Черепанова перелетела ему через голову, здесь нет ошибки вратаря. Третий гол — гол от снайпера, не думаю, что кто-то из вратарей КХЛ остановил бы этот бросок»,— сказал наставник.

В серии с «Локомотивом» «Авангард» повел со счетом 2:0. Серия переезжает в Омск: 28 апреля там состоится третий матч.

Алла Чижова