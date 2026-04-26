На матче «Локомотива» судьи удалили всех полевых игроков, находившихся на льду

В Ярославле во время матча «Локомотив» — «Авангард» в рамках полуфинала Кубка Гагарина судьи удалили всех 10 полевых игроков, находившихся на льду во время драки.

На 18-й минуте матча защитник «Локомотива» Андрей Сергеев забил гол. После этого стоявший на пятачке нападающий ярославской команды Александр Радулов что-то сказал вратарю «Авангарда» Никите Серебрякову. За этим моментом последовала массовая драка. В частности, сцепились и повалились на лед нападающий «Локомотива» Георгий Иванов и форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски.

Судьи удалили за грубость на две минуты всех полевых игроков, находившихся на льду во время драки. В составе «Локомотива» это защитники Андрей Сергеев и Рушан Рафиков, нападающие Александр Радулов, Георгий Иванов и Егор Сурин. В составе «Авангарда» — форварды Наиль Якупов, Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, защитники Дамир Шарипзянов и Джозеф Чеккони.

Во втором периоде произошла еще одна массовая стычка. В ней принимали участие не только находившиеся на льду игроки, но и вышедшие со скамейки. В частности, по ходу потасовки игрок омской команды повалил на лед защитника «Локомотива» Алексея Береглазова, взял его за джерси и повозил по льду. Всего судьи отправили в штрафной бокс 13 игроков. Двое из них, в том числе Береглазов, получили удаления до конца матча.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что матч завершился победой омского «Авангарда» со счетом 3:1.

Алла Чижова