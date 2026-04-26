Прокуратура начала проверку по факту гибели подростка в ДТП в Пятигорске

По факту ДТП в Пятигорске, в котором погиб 15-летний водитель питбайка, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Авария произошла сегодня около 16:00 на ул. Георгиевской. По предварительным данным, питбайк, за рулем которого находился 15-летний подросток, при обгоне столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого приступал к маневру поворота. 18-летний пассажир находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

В ходе проверки прокурор даст оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, а также о защите прав несовершеннолетних.

