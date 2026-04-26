В Пятигорске в ДТП погиб 15-летний водитель питбайка

Сегодня около 16:00 в Пятигорске на ул. Георгиевской 15-летний водитель питбайка погиб в ДТП, его 18-летний пассажир доставлен в реанимацию с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

По предварительным данным, водитель питбайка при обгоне столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого приступал к маневру поворота.

Отмечается, что водительских прав у подростка не было, ни он, ни его пассажир не использовали мотошлемы и защитную экипировку. В сообщении сказано, что полицейские дадут правовую оценку действиям родителей погибшего.

