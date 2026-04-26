ФК «Сочи» уступил московскому «Динамо»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги в Москве потерпел поражение от местного «Динамо». Игра завершилась со счетом 0:2.

К этой встрече «черноморцы» подошли после трех победных игр в чемпионате. Чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, сочинцам нужен был очередной успех как воздух. Столичному коллективу потребовалось 11 минут, чтобы открыть счет голам в этом матче благодаря форварду Константину Тюкавину, который замкнул передачу Артура Гомеса. В первом тайме команды играли на встречных курсах, вели борьбу на каждом участке поля, но по итогам 45 минут изменить счет на табло никому не удалось. В перерыве тренерский штаб «Динамо» угадал с заменой: Муми Нгамале спустя семь минут после выхода на поле удвоил преимущество своей команды и снял все вопросы о победителе встречи. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:2.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги «Сочи» 3 мая сыграет на своем поле против «Оренбурга». После 27 туров в РПЛ будущий соперник занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 26 набранных очков. Подопечные Игоря Осинькина располагаются на 16-м месте с 18 баллами.

Евгений Леонтьев