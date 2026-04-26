В Махачкале выплаты получили 2,3 тыс. пострадавших от ЧС

По данным на 26 апреля в Махачкале комиссия по обследованию жилых помещений, пострадавших в результате ЧС, обследовала более 2,7 тыс. домов. Выплаты получили 2,3 тыс. пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На совещании в администрации был проведен дополнительный инструктаж о повторном обходе территорий. «Особое внимание уделено улицам и домовладениям, по которым ранее не были составлены акты обследования, а также объектам, требующим уточнения и актуализации итоговой информации»,— сказано в сообщении.

Мария Иванова