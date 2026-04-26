В Анапе почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Анапе прошло памятное мероприятие, приуроченное к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В церемонии, состоявшейся у мемориала жертвам катастрофы в Сквере боевой славы, приняли участие ликвидаторы последствий аварии, представители общественных организаций, молодежных объединений и жители города.

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Как отмечалось в ходе мероприятия, к ликвидации последствий аварии были привлечены более 800 тыс. человек со всего Советского Союза, в том числе свыше 500 жителей Анапы.

С обращениями к участникам выступили представители ветеранских и общественных организаций, а также администрации города. Они подчеркнули значимость сохранения памяти о катастрофе и подвиге ликвидаторов, принимавших участие в работах по дезактивации и строительству защитного саркофага.

Заупокойное богослужение по погибшим провел священнослужитель Свято-Онуфриевского храма. Мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

Вячеслав Рыжков