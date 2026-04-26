27 апреля местами по Удмуртии прогнозируют сильный ветер

Днем 27 апреля местами по Удмуртии ожидается усиление южного ветра с порывами от 15 до 20 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Жителям Ижевска рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных строения и обходить их на улице. Кроме того, не стоит приближаться к оборванным проводам воздушных линий электропередач и объектам электросети, добавили в горадминистрации.

Также по прогнозу удмуртского Гидрометцентра, 27 апреля ночью в отдельных районах республики пройдет мелкий дождь, местами со снегом. Температура воздуха опустится до +1..+6°С. Днем она составит +11..+16°С с небольшими дождями в регионе.