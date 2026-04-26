В Ярославской области выпадет снег

В Ярославской области с вечера 26 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Снегопад ожидается в Ярославле и местами по области с 18:00 26 апреля по 18:00 27 апреля. Ожидается усиление ветра до 17 м/с.

В ГУ МЧС прогнозируют чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с обрывами линий связи и электропередачи, обрушением кранов и рекламных конструкций, нарушением в работе транспорта и т.д.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр «Фобос», на дорогах может образоваться гололедица, в ряде районов Ярославской области может образоваться снежный покров до 20 сантиметров.

Антон Голицын