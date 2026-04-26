В горах Сочи объявили опасность схода лавин

В горах Сочи на высоте свыше 1 тыс. м над уровнем моря объявлена лавиноопасность, которая будет действовать с 18:00 мск 26 апреля до 18:00 мск 29 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», в Сочи и на федеральной территории «Сириус» 27 апреля ожидается переменная облачность: ночью преимущественно без осадков, утром и днем возможен небольшой дождь. Ветер сменит направление с юго-восточного на северо-западный, его скорость составит 4–9 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, днем поднимется до +17 градусов, в предгорьях и низкогорье — от +4 ночью до +15 днем.

28 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер ночью будет северо-восточным, днем — юго-западным, 3–8 м/с с порывами до 11 м/с. Температура воздуха снизится до +3 градусов ночью и +9 градусов днем, в предгорьях и низких горах — до 0 градусов ночью и до +13 градусов днем.

Вячеслав Рыжков