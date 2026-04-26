КИФ-2026 объединит деловую, спортивную и культурную программы

В рамках Кавказского инвестиционного форума 2026 года (КИФ-2026), который пройдет с 28 по 30 апреля, участникам будут доступны обширные культурные и спортивные мероприятия на площадках в Минеральных Водах, Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Минэкономразвития и правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росконгресс Фото: Росконгресс

Культурная программа Форума направлена на знакомство участников с историко-культурным наследием регионов Северного Кавказа. По словам заместителя директора Фонда Росконгресс Владимира Затынайко, мероприятия позволят расширить формат взаимодействия, предоставляя возможность посетить значимые объекты и познакомиться с традициями округа в неформальной обстановке.

В рамках программы запланированы тематические экскурсии: музей-усадьба художника Николая Ярошенко в Кисловодске с экспозицией «Белая вилла художника Н.А. Ярошенко»; Кисловодский историко-краеведческий музей с экспозицией по истории региона и развитию курорта; Ессентукский историко-краеведческий музей им. Владимира Шпаковского с фондом около 30 тыс. экспонатов; Домик Лермонтова в Пятигорске с мемориальной экспозицией, посвященной последним месяцам жизни поэта.

Спортивная программа «КИФ-2026» включает Кубок форума по армрестлингу, гостиную интеллектуальных видов спорта и тренерский семинар по дзюдо. Практический семинар для тренеров 25–26 апреля в Нальчике проведет олимпийский чемпион Эцио Гамба, под руководством которого российские дзюдоисты завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали на Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Турнир по армрестлингу пройдет на главной сцене форума при участии призеров чемпионата России. В церемонии открытия и награждения примет участие легенда армрестлинга Алексей Воевода.

Гостиная интеллектуального спорта предложит мастер-классы и турниры по шахматам, нардам и го, а также новые игры — дайс-чес и маджонг. Центральным событием станет показательный матч по нардам между чемпионом мира по боксу по версии WBA Давидом Аванесяном и профессиональным нардистом Михаилом Агабабяном. Программа организована при поддержке Ассоциации настольных спортивных игр.

Подробная информация о культурной и спортивной программе опубликована на официальном сайте Кавказского инвестиционного форума.

Кавказский инвестиционный форум — это ключевое деловое событие, направленное на развитие инвестиционного потенциала регионов СКФО и России в целом, которое пройдет под темой «Расширяя горизонты возможностей». Форум выступает площадкой для диалога бизнеса и власти, инвестиционных шоу, а также обсуждения развития туризма, энергетики и промышленности.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что Фонд Росконгресс раскрыл состав спикеров Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2026), который пройдет 28–30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах. В числе экспертов — вице-премьер Александр Новак, министр МЭР Максим Решетников, замглавы Минэкономики Азербайджана Эльнур Айдын оглы Алиев, министр Сербии Ненад Попович, эксгубернатор Наталья Комарова, гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, глава «Деловой России» Алексей Репик, глава «Логики молока» Руслан Алисултанов, замгендиректора «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович, гендиректор «Мантера-Групп» Вадим Трукшин, руководитель Роскачества Максим Протасов, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. Приедут президенты Абхазии Бадра Гунба и Южной Осетии Алан Гаглоев, замминистры Сергей Назаров, Святослав Сорокин, Андрей Разин, Роман Некрасов, Павел Кадочников, Петр Конюшенко, Алексей Ересько.

Анна Гречко